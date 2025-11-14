Governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (UB) afirmou que os números da pesquisa Genial/Quaest, publicados nesta quinta-feira (13), demonstram cenário “extremamente positivo” para seu projeto. “Sigo sendo o candidato menos rejeitado e, ao mesmo tempo, o menos conhecido — e ainda assim a diferença em relação ao Lula caiu pela metade. Em um embate direto, a distância despencou de 15 para 7 pontos”, argumentou.\n“Tenho plena convicção de que, à medida que apresentarmos nosso projeto e mostramos ao país a transformação que fizemos em Goiás, essa diferença vai desaparecer. Vamos ultrapassar Lula e vencer a eleição”, disse Caiado, em nota. Desde a Operação Contenção, em 28 de outubro, no Rio de Janeiro, o goiano ganhou espaço no debate nacional sobre segurança pública.