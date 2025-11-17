A FAB (Força Aérea Brasileira) inicia um programa de treinamento para disparos de mísseis de longo alcance a partir de caças F-39 Gripen. Os exercícios serão feitos durante três semanas em Natal, para onde quatro dessas aeronaves voaram da Base Aérea de Anápolis (GO) na última sexta-feira (14).\nComo mostrou a Folha de S.Paulo, o avião fabricado pela sueca Saab foi declarado operacional em abril deste ano, mas isso não significava que ele poderia disparar seu canhão ou os dois principais mísseis que opera na FAB, o Iris-T de curto alcance e o Meteor de combate além do campo de visão.\nDe lá para cá houve desenvolvimento, inclusive tecncológico, conforme a Aeronáutica.\nDe acordo com o tenente-coronel aviador Ramon Fórneas, comandante do 1º GDA (Grupo de Defesa Aérea) —Esquadrão Jaguar—, sediado em Anápolis (GO) e responsável pela operação dos Gripen, a expectativa é que os caças estejam totalmente operacionais em 2026.