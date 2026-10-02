O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, baixou uma regra nesta sexta-feira (2) para evitar que advogados burlem o sistema de sorteio da corte e direcionem suas petições a um ministro específico.\nFachin atendeu a um pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que lhe enviou um ofício na segunda-feira (28) alertando para a proliferação dessa manobra em casos eleitorais, como revelou a Folha de S.Paulo.\nDino pede inquérito sobre 'ataques a imagens religiosas' após Nossa Senhora virar pauta eleitoral\nMendonça nega censura e vota para manter derrubada de notícia falsa sobre Flávio e Nossa Senhora\nDino pede a Fachin sessão do plenário para julgar publicações sobre Nossa Senhora\nNa controvérsia envolvendo Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, a manobra foi utilizada tanto pelo ator Antônio Tabet, que aproveitou um processo antigo do ministro Flávio Dino, quanto por Flávio Bolsonaro (PL), que fez um requerimento dentro de um recurso que já era relatado pelo ministro Luiz Fux.