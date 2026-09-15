O ministro Flávio Dino pediu vista (mais tempo para análise) e criticou a condução da sessão desta terça-feira (15).\n"Tenho que interromper essa situação. O clima é daí para piorar."\nAlém disso, os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizaram um novo bate-boca na sessão desta tarde. O decano da corte rebateu a acusação de Mendonça de mais cedo, que o chamou de "leviano": "Isso, sim, é leviandade. É um sujeito investido de um sentimento policialesco".\nGilmar disse ainda que é "impressionante a desfaçatez" do colega. No momento, Mendonça se exaltou: "A desfaçatez de vossa excelência. Me respeite". O ministro afirmou estar se sentindo agredido.\nApós a briga, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou que ainda ouvirá os votos de Luiz Fux e Cármen Lúcia e irá declarar um resultado provisório sobre a sessão desta terça (15), que trata do relatório da PF que aponta Alexandre de Moraes como possível interlocutor de Daniel Vorcaro.