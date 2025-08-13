BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) elegeu nesta quarta-feira (13) o ministro Edson Fachin como presidente da corte. O vice-presidente será Alexandre de Moraes.\nA dupla ficará por dois anos no comando do Supremo. A posse está prevista para 29 de setembro.\nA presidência do tribunal segue uma tradição de antiguidade. Ocupa o cargo sempre o ministro mais antigo do tribunal, ou seja, nomeado há mais tempo, que ainda não tenha passado pela função. A eleição é considerada um ato simbólico, com voto secreto por sistema eletrônico.\nFachin completou no último mês dez anos de Supremo. A expectativa no tribunal é que ele deve impor seu perfil discreto e conciliador na presidência do STF, com mais previsibilidade da pauta de julgamento no plenário.\nEle assume o principal cargo do Supremo como sucessor do ministro Luís Roberto Barroso, cujo estilo mais comunicativo e midiático marcou os dois anos no comando do tribunal.