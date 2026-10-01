O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, negou nesta quinta-feira (1º) o pedido de suspeição feito pelo candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ministro Flávio Dino.\nCandidatos ao Senado reforçam atuação contra ministros do STF e o fim das bets\nDino pede inquérito sobre 'ataques a imagens religiosas' após Nossa Senhora virar pauta eleitoral\nMendonça nega censura e vota para manter derrubada de notícia falsa sobre Flávio e Nossa Senhora\nA defesa do senador havia feito o pedido na quarta (30) para que o magistrado fosse declarado suspeito para tratar de processos relativos ao próprio Flávio, e também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à disputa presidencial.