O produtor rural Flávio Faedo oficializou nesta quarta-feira (3) a retirada da própria pré-candidatura ao governo estadual, em conversa com a presidente estadual do PT, deputada federal Adriana Accorsi. A parlamentar mantém a indisponibilidade para assumir o projeto ao Executivo e agendou novas reuniões da direção partidária para deliberar e apresentar o nome escolhido para o pleito até a próxima segunda-feira (8), novo prazo definido pelo Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), do comando nacional da sigla.\nFaedo alegou não conseguir conciliar os compromissos empresariais com a agenda política, mas confirmou que a decisão ainda não havia sido tomada até depois da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Catalão e Rio Verde, nesta terça-feira (2). O produtor se mantinha à disposição do partido e esperava ter conversa com Lula e Adriana durante a agenda, mas o encontro não ocorreu. Como antecipado pelo Giro, Flávio Faedo já sinalizava a desistência, o que levou o partido a retomar a discussão sobre alternativas para a corrida pelo Palácio das Esmeraldas.