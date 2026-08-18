Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 60% dos candidatos das eleições deste ano em Goiás têm entre 40 e 59 anos. De forma geral, os homens são maioria, 62%. Além disso, 52,7% são negros. Na análise por escolaridade, a maior parte, quase 55%, tem ensino superior completo.\nDepois do recorde de 1,2 mil candidaturas em 2022, o número em Goiás despencou para 888 em 2026 - em patamar semelhante a 2010. Especialistas atribuem a mudança a alterações na legislação eleitoral e no comportamento de lideranças políticas nos partidos.\nNeste ano, os eleitores irão às urnas para votar em governador, dois senadores, deputado estadual e federal. O prazo para registro de candidatura terminou no sábado (15). Os dados foram extraídos do sistema do TSE nesta segunda-feira (17).\nNúmero de candidaturas a deputado cai quase 30% em comparação com 2022