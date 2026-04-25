A declaração do governador Daniel Vilela (MDB) de que não se incomoda com o apoio de aliados ao deputado federal e pré-candidato ao Senado Gustavo Gayer (PL) foi recebida com cautela, mas gerou insatisfação nos bastidores entre os pré-candidatos ao Senado da própria base governista. Gayer disputará a eleição pela chapa de oposição, que tem o senador Wilder Morais (PL) como pré-candidato ao governo de Goiás.\nA ex-primeira-dama do Estado Gracinha Caiado (UB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD) dizem que a colocação do emedebista é “natural” e a tratam publicamente como uma “posição isolada”. “Eu acho que Daniel tem um jeito dele pensar e fazer política. Eu sou muito tranquila em relação a tudo isso”, afirmou Gracinha.\nA ex-primeira-dama mostrou, inclusive, descontentamento com o fato de a aliança com o PL, aventada meses atrás, não ter decolado. “Desde o início, quando o Gayer supostamente viria conosco, eu disse que ele seria um excelente candidato e que eu teria muita honra de andar ao lado dele. Infelizmente, a coligação não caminhou. Mas ele é um excelente candidato, assim como o Vanderlan, como o Zacharias Calil, como o Baldy”, afirmou.