O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) apontou a existência de 16 irregularidades - parciais ou totais - no sistema de transparência e rastreabilidade da Prefeitura de Goiânia em relação às emendas impositivas dos vereadores. Os pontos irregulares correspondem a mais da metade do número total de questões enviadas pela corte de contas ao Paço sobre o atendimento dos parâmetros para a execução das emendas.\nDos 29 itens colocados, o TCM-GO indicou que em 13 deles a Prefeitura cumpre integralmente as medidas estabelecidas, ou 60% do total. As regras seguem as recentes determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), feitas pelo ministro Flávio Dino, e resolução do próprio TCM-GO, editada em dezembro do ano passado a partir da medida tomada pelo STF.\nEntre as irregularidades apontadas pela área técnica da corte de contas no documento devolutivo - ao qual O POPULAR teve acesso -, está o isolamento da plataforma utilizada para divulgar os dados, o que traz dificuldades para o acesso e a conferência de dados. (Veja o quadro).