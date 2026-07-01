A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) encerrou a sessão ordinária desta terça-feira (30) por falta de quórum e não realizou qualquer votação das 93 matérias incluídas na pauta prévia para os trabalhos em plenário. A ausência dos parlamentares ocorreu na primeira reunião com participação exclusivamente presencial desde meados de abril, quando a Casa alterou o regimento interno e passou a permitir que mais de 66% dos encontros a cada mês fossem realizados de forma híbrida, com participação remota.\nA alteração no regimento ocorreu justamente após os deputados superarem a cota de sessões híbridas, definida pelo texto anterior. Desde então, as regras não definem quantidade mínima de trabalhos exclusivamente presenciais. Como antecipado pelo Giro, o Legislativo passou a adotar o formato remoto nas três sessões ordinárias semanais, com permissão para que os parlamentares participem de debates e votações em plenário ou nas comissões ao mesmo tempo em que visitam bases eleitorais, no contexto de pré-campanha.