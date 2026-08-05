A retomada dos trabalhos ordinários da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta terça-feira (04), na primeira sessão depois do recesso parlamentar de julho, foi marcada pelo encerramento da reunião em plenário por falta de quórum. Dos 41 deputados, apenas 15 registraram a presença na segunda verificação realizada, quando seria necessário o comparecimento de pelo menos 21 para manter a discussão e votação de projetos e requerimentos.\nA sessão plenária chegou a concluir a apreciação de matérias, mas só depois de longa espera para que o quórum mínimo fosse atingido, ainda durante o pequeno expediente - período inicial do encontro, entre 15h e 16h, em que os parlamentares usam a tribuna para debater temas diversos. Os dois pedidos para conferir a presença em plenário foram feitos diante do visível esvaziamento do plenário, que atingiu comparecimento máximo de apenas 23 deputados.