O governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, garantiu a manutenção da tarifa de R$ 4,30 aos usuários do transporte coletivo na Grande Goiânia e disse que vai revisar o valor da remuneração técnica do sistema, que subirá para R$ 12,66 em outubro. Primeiro entrevistado na segunda rodada de sabatinas realizada pela CBN Goiânia e pelo jornal O POPULAR com governadoriáveis, o emedebista prometeu incluir metas claras de expansão do ensino em tempo integral em seu plano de governo, diante de um porcentual de matrículas abaixo da média nacional.\nDaniel também rebateu questionamentos sobre os índices de segurança pública e a disputa pelo eleitorado de direita em Goiás, e garantiu aumento de leitos na área da saúde. O POPULAR publicará ao longo desta semana a íntegra das entrevistas com os candidatos, sabatinados por ordem alfabética, das 9h30 às 10 horas. Os vídeos ficarão disponíveis no site do jornal e no perfil no YouTube.