A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) prestou homenagem ao Grupo Jaime Câmara (GJC), um dos mais tradicionais de empresas de comunicação do Centro-Oeste, nesta segunda-feira (15/6), na Casa da Indústria, em Goiânia. Ao agradecer, Jaime Câmara Júnior, presidente do GJC, afirmou que o reconhecimento transcende a trajetória empresarial da família e representa o valor de uma história construída em favor da sociedade.\n“Esta homenagem simboliza algo maior: o reconhecimento de que fazemos parte de uma história coletiva, construída por pessoas e instituições que ajudaram a desenvolver Goiás e toda a nossa região. A indústria e a comunicação são pilares desse desenvolvimento e continuarão contribuindo para o futuro do Estado”, afirmou Jaime Câmara Júnior.\nO presidente da Fieg, André Rocha, destacou que o Grupo Jaime Câmara ajudou a registrar, interpretar e divulgar as transformações que marcaram Goiás. Foi evidenciada, durante a homenagem, a contribuição histórica da família Câmara para o fortalecimento da comunicação regional e sua participação no desenvolvimento econômico, social e cultural de Goiás, do Tocantins e de toda a Região Centro-Oeste.