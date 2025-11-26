A advogada Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende (1933-2021), realizou visita à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta terça-feira (25) e recebeu o anúncio da previsão de novas emendas impositivas para bancar a conclusão do Memorial Iris Rezende. Com participação de 37 dos 41 deputados, as indicações totalizam pelo menos R$ 3,850 milhões do custo de R$ 4,5 milhões necessários para finalizar as obras.A expectativa do autor da emenda conjunta que destina valores ao Memorial, deputado estadual Clécio Alves (Republicanos), é alcançar apoio de mais colegas para aproximar ainda mais o valor ao total das demandas para a conclusão. Dos parlamentares da Casa, 33 destinaram R$ 100 mil cada, enquanto Bruno Peixoto (UB), Clécio e Gugu Nader (Avante) incluíram R$ 200 mil. Já Amauri Ribeiro (UB) direcionou R$ 50 mil e apenas Alessandro Moreira (PP), Cristóvão Tormin (PRD), Julio Pina (SD) e Karlos Cabral (PSB) ainda não definiram participação. O Memorial funcionará na Casa de Vidro, em prédio inaugurado pelo ex-prefeito ainda em 2020 a partir de uma emenda parlamentar da esposa, Iris Araújo, enquanto era deputada federal, mas a ideia de transformar o espaço em um centro cultural e educativo para crianças carentes não avançou e a Câmara de Goiânia aprovou a mudança para que o local abrigue a homenagem à história de 70 anos de vida pública do político. Em visita aos vereadores da capital em 15 de outubro, Ana Paula pediu apoio para a conclusão das obras. “Quero fazer um desabafo aqui: eu andei, andei, e voltei aqui hoje. Por que? Eu não consegui (auxílio) nem com o partido, que ele lutou a vida inteira. E não recebi nenhum centavo desse partido que ele tanto lutou e amou. Mas estou fazendo esse desabafo. Hoje entendo o porquê: a história do meu pai é maior que qualquer partido. Essa história não é do MDB, é de todos os partidos, é do povo de Goiás”, disse a advogada.Nesta terça, na Alego, a filha de Iris Rezende agradeceu o apoio dos deputados. “Venho aqui hoje agradecer profundamente a cada um de vocês que entenderam e reconheceram a grandiosidade dessa história. O Memorial Iris Rezende não será apenas um espaço físico que vai guardar a história de um dos maiores líderes que esse país teve. Ele vai ser um lugar vivo. Ali vai ser contada a história do estado inteiro. Será inspiração para o nosso presente e, principalmente, vai ajudar a construir o nosso futuro”, disse Ana Paula.