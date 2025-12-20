Realizada em homenagem ao aniversário do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), a última edição do “Deputados Aqui”, da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em 2025 marcou a antecipação de projetos para a eleição estadual de 2026 e serviu para confirmação da pré-candidatura da advogada Ana Paula Rezende (MDB) ao Senado. Iris completaria 92 anos na próxima segunda-feira (22) e a defesa de seu legado definiu os discursos de autoridades, assim como a definição da filha de que o pleito eleitoral “é de verdade”.\n“Essa semana o presidente Bruno me perguntou se ser pré-candidata ao Senado é de verdade mesmo. Eu vou respondes agora: é de verdade, sim”, afirmou Ana Paula Rezende em discurso. Ao POPULAR, a advogada afirmou que pretende “construir e viabilizar esse projeto junto ao povo e, depois, levar e discutir com o partido”. “Não posso impor uma decisão, mas junto com a população e o meu partido podemos chegar e resolver isso”, apontou.