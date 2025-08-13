O advogado Breno Pires Borges foi o primeiro colocado na lista sêxtupla da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) deixada pelo pai dele, Nicomedes Borges, em abril. Nicomedes antecipou a aposentadoria em três anos, em meio à articulação para abrir a vaga ao filho.\nNa eleição realizada na manhã de terça-feira (12), Breno teve 62 votos, sendo seguido por Augusto Ventura, com 56; Ana Carollina Ribeiro Barbosa, 55; Luciano Hanna, 45; Ludimilla Adorno, 42; e Ricardo Baiocchi, 41. Ao total, 19 advogados disputaram a eleição interna.\nO desafio para Breno agora é entrar na lista tríplice realizada no TJ-GO, em eleição ainda sem data marcada. Um grupo de desembargadores critica, desde janeiro - quando o POPULAR revelou o ensaio de aposentadoria de Nicomedes - o movimento para abrigar o filho. Eles consideram que o episódio vai gerar desgastes à imagem da instituição, falam em “capitania hereditária” ou “feudo” e dizem temer inclusive questionamentos no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).