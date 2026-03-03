A adesão da advogada e filha do ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende, ao projeto liderado pelo senador Wilder Morais (PL) deverá resultar na ampliação do discurso para a campanha ao governo estadual, mas com baixo potencial para agregar votos à chapa. Na avaliação de cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR, a ausência de histórico eleitoral e de grupo próprio, além das dificuldades para transferência de capital político, relativizam o alto impacto político obtido com o anúncio da filiação.\nDesde a assinatura da ficha de filiação ao PL, em 20 de fevereiro, Ana Paula avançou em posicionamentos alinhados com a base política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), junto à defesa da trajetória do pai como referência de atuação. Em entrevista ao POPULAR, a advogada garantiu que “vestiu a camisa” do novo partido, com críticas aos governos do PT e defesa de pautas bolsonaristas, como a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 2022 e 8 de janeiro de 2023.