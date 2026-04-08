Na esteira das insatisfações e movimentos que envolvem a ida do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, com sua filiação ao Cidadania, para um partido de oposição à base estadual, o assunto gerou repercussão na sessão ordinária desta terça-feira (7) na Casa. E queixas de seus aliados nos bastidores.\nO presidente estadual do Avante, vereador Thialu Guiotti, subiu à tribuna buscando justificar a saída do chefe do Legislativo municipal do partido após pouco mais de uma semana na sigla e reforçar o seu apoio a ele na eleição. “Isso sempre foi acordado entre mim e o Policarpo, que se fosse necessário ele ir para outro partido, eu ajudaria a construir - e que independente do partido em que ele esteja ou estivesse, o Policarpo tem o meu total e irrestrito apoio à sua pré-candidatura a deputado estadual”, disse Guiotti.