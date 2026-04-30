O fim da escala 6x1 estará no centro dos debates neste 1º de Maio, que promete ser marcado por um cenário incomum. Além das tradicionais mobilizações de movimentos trabalhistas, sindicais e sociais alinhados à esquerda, a direita também prepara protesto na data.\nCentrais sindicais e o Movimento VAT (Vida Além do Trabalho) terão manifestações em mais de 90 cidades, incluindo as principais capitais, a partir das 9 horas. Embora os atos sejam descentralizados —diferentemente do que ocorreu de 2018 a 2025—, a pauta é a mesma: redução da jornada de trabalho sem redução de salário, combate à pejotização, combate ao feminicídio e igualdade salarial entre homens e mulheres.\nJá a direita fará uma manifestação política na avenida Paulista, a partir das 11h, reunindo 280 movimentos conservadores em prol da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e para pedir liberdade para Jair Bolsonaro (PL), além de se posicionar contra o fim da escala 6x1.