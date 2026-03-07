Com a decisão de colocar fim ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) e à taxa do agro, o governo de Goiás decidiu ampliar o volume de recursos do Tesouro que será usado para custear obras desta carteira.\nSegundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a previsão é que o Tesouro aporte, gradativamente, R$ 1,395 bilhão para a conclusão das intervenções que foram aprovadas pelo conselho gestor. Este montante compreende repasses que já estavam planejados para complemento de custo de obras e uma parcela de cerca de R$ 900 milhões referente à arrecadação que era esperada para 2026.\nDe acordo com a Goinfra, a arrecadação e os rendimentos de aplicação do Fundeinfra somam R$ 3,544 bilhões desde o início da vigência da taxa do agro, no início de 2023. O conselho gestor do fundo aprovou ao longo dos anos a realização de 69 obras com verba desta fonte, que têm custo estimado de R$ 4,8 bilhões. Do total, sete foram entregues. As demais estão em andamento ou em processos burocráticos (licitação, elaboração de anteprojeto e projeto e planejamento).