Com a previsão de fim da produção de amianto em Minaçu nos próximos anos, o prefeito Carlos Lereia (PSDB) afirma que buscará apoio do governo federal e estadual para mitigar o impacto do fim da operação da Sama Minerações Associadas no município. Lereia apontou a necessidade de cumprimento pela empresa de compromissos previstos em caso de encerramento da produção, auxílio para o desenvolvimento de nova atividade econômica e cooperação no âmbito do processo.\nNa semana passada, em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal (STF) invalidou uma lei do estado de Goiás, aprovada pela Assembleia Legislativa em 2019, na gestão de Ronaldo Caiado (PSD), que autorizava o beneficiamento do amianto da variedade crisotila exclusivamente para exportação. Diferentemente do publicado no Giro, na segunda-feira (21), o prazo para o fim da exploração do mineral ainda não foi definido, uma vez que não alcançou o mínimo de oito votos.