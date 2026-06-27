O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tratou nesta sexta-feira (26) como “página virada” o desentendimento com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em rápida declaração à imprensa na saída de Goiânia para a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. O parlamentar não citou diretamente o nome de Michelle, mas disse que esteve com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que “estava tudo bem”.\n“Vim para cá caminhar hoje na romaria de Trindade. Eu visitei meu pai hoje, conversei com ele. Tava tudo bem. A saúde dele é óbvio que demanda cuidados ainda, mas estava pelo menos sem soluço. E, para ficar bem claro, da minha parte é bola para frente. É página virada. Vim aqui com a blusa branca da paz para olhar para frente e vamos embora endireitar esse Brasil juntos, tá bom? Não vou responder às perguntas”, afirmou.