O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu neste domingo (7) que pode desistir de ser candidato à Presidência, mas disse que, para isso, haverá um "preço".\n"Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim", disse o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após participar de um culto evangélico em Brasília.\nQuestionado por jornalistas sobre o que poderia fazê-lo desistir da candidatura ou se esse "preço" poderia ser a aprovação da anistia a condenados por atos golpistas, o que inclui o pai, Flávio foi evasivo. Disse que o assunto está "quente", mas que só falará a respeito nesta segunda-feira (8).\nNão a Flávio é sim a Tarcísio\nAnúncio de Flávio indica cenário otimista para Caiado, mas é visto com cautela