O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), participou nesta quarta-feira (29) de almoço na fazenda do cantor Amado Batista, em Goianápolis, na primeira visita a Goiás depois da confirmação do pleito em convenção do partido, no último sábado (25). A agenda foi acompanhada pela cúpula do PL goiano, com os nomes que compõem a chapa majoritária a ser lançada em convenção estadual marcada para a próxima segunda-feira (03), às 19h, na sede da legenda, em Goiânia.\nEstiveram na fazenda do cantor o senador e pré-candidato a governador, Wilder Morais, além do deputado federal Gustavo Gayer e o vereador Oséias Varão, ambos pré-candidatos ao Senado. Também participou o vereador e pré-candidato a deputado estadual, Coronel Urzêda.\nFlávio diz ao TSE que vídeo de IA com Bolsonaro é legal e não engana o eleitorado