O presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, anunciou que terá como companheiro de chapa o deputado federal Alfredo Gaspar (AL), 55, relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do INSS e agora candidato a vice-presidente —frustrando a expectativa de ter uma mulher no posto.\nEx-procurador-geral de Justiça do Ministério Público em Alagoas, Gaspar era, até esta quarta-feira (5), pré-candidato ao Senado. Sua escolha, mantida em segredo, surpreendeu até mesmo aliados de Flávio.\nGaspar se filiou ao PL em março, antes estava no União Brasil. A escolha busca acenar para o Nordeste, região em que Flávio está em desvantagem em relação a Lula (PT), e enfatizar a segurança pública, área que o senador vem priorizando com um discurso linha-dura.\nCom Gaspar na chapa, Flávio também quer trazer as suspeitas contra o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, para a campanha presidencial.