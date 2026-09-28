O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), confirmou que estará no debate que será realizado pela TV Globo, na próxima quinta-feira (01). A declaração foi dada após carreata neste domingo (27), em Goiânia, em que Flávio afirmou que pretende ir ao debate para “desmascarar” o presidente Lula (PT).\nO senador apontou que o objetivo é “desmascarar esse mentiroso, esse assassino da esperança do Brasil”. disse. “Vou no debate da Globo. Está confirmado. Ele que lute. Eu quero ir para lá debater com ele. Eu estou chamando o Lula para o debate: ‘Lula, eu quero você no debate da Globo, vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara e vou mostrar que o meu projeto de Brasil é melhor que o seu”.\nFlávio Bolsonaro também criticou a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, a quem chamou de “ministro da injustiça de Lula”, afirmando que ele deu “mais uma canetada, autorizando que a liga da mentira do PT continue a maior fake news dessa campanha”. O presidenciável reagiu à medida do magistrado que anulou decisão de André Mendonça e liberou publicações sobre a lei que transformou Nossa Senhora Aparecida em “padroeira do Brasil”.