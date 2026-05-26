O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (26) estar a caminho da Casa Branca, local de trabalho do presidente dos EUA, após aliados do pré-candidato à Presidência do PL dizerem que ele terá um encontro com Donald Trump.\nO governo dos EUA ainda não confirmou oficialmente nenhum encontro de Trump com Flávio.\n"Estou indo para a Casa Branca", declarou Flávio a jornalistas, enquanto deixava o hotel Willard, em Washington.\nOposição vai a Alcolumbre para tentar frear 6x1 no Senado\nFlávio Bolsonaro não divulga agendas nos EUA, São Paulo e Brasília após crise envolvendo Vorcaro\nCláudio Castro é alvo da PF por recursos da Rioprevidência no caso Master\nO senador estava com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, além de equipe de segurança. Mais cedo, questionado em relação a uma eventual reunião de Flávio com Trump, Eduardo respondeu "à tarde, à tarde", sem dar detalhes.