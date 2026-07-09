O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarcou na noite desta quarta-feira (8) dos Estados Unidos para o Brasil depois de adiar seu retorno em um dia.\nÀ Folha ele disse que a mudança se deu devido a reuniões na capital americana sobre os planos do governo de Donald Trump de impor novas tarifas ao país. "Fui conversar com algumas pessoas para tentar influenciar o governo a não tarifar o Brasil", disse à reportagem o pré-candidato no saguão de uma companhia aérea no aeroporto internacional de Washington.\nFlávio tem sofrido desgastes com o tema das tarifas diante de ofensiva de Lula voltada à bandeira da soberania. O senador tem procurado se posicionar publicamente contra eventual taxação.\nEstou fazendo a minha parte, né? O que era para o Lula estar fazendo, eu fiz", disse o senador.\nBrasil deve argumentar que EUA ignoraram evidência e foram arbitrários em tarifa do trabalho forçado