O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (19), em ato de campanha em Joinville (SC), que o presidente Lula (PT) aumentou o valor do Bolsa Família em um "ato de desespero" para tentar obter votos.\nO reajuste de 15,04%, anunciado pelo governo na quinta-feira (17), eleva o benefício mínimo de R$ 600 para R$ 691 a partir de outubro.\nO desespero está tão grande que o Lula fez uma confissão nos últimos dias. Num ato de desespero, ele aumentou o Bolsa Família. Ele deu a prova de que ele não pensa no povo brasileiro. Ele só pensa nele", afirmou Flávio.\nEsquerda amplia aposta na nacionalização da campanha em Goiás\nLula diz que crise no STF respinga na eleição e culpa Bolsonaro pelo caso Master\nO anúncio ocorreu a pouco mais de duas semanas do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. O argumento do governo é que o reajuste busca repor as perdas causadas pela inflação observada desde a reformulação do programa, em vigor desde março de 2023, de 15,04% até agosto deste ano.