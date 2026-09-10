O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que é "interferência política" a autorização do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), para a operação da Polícia Federal desta quinta-feira (10) que mira suspeita de desvios para o filme "Dark Horse".\nA suspeita envolve recursos de emendas parlamentares para a cinebiografia do pai do senador, Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar.\n"Não tem absolutamente nada de errado com esse filme, não tem um centavo do dinheiro público. Pode revirar do avesso. O que tem é uma tentativa de interferência política mais uma vez, agora do ministro Flávio Dino, sobre as eleições", afirmou Flávio em Boa Vista, onde faz campanha nesta quinta-feira.\nOperação sobre 'Dark Horse' mira emendas para filme e apreende armas, diz PF