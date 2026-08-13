O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi filiado ao partido do MBL, o Missão, sem ter conhecimento disso, o que atrapalha o registro de sua candidatura presidencial, que seria feita por sua equipe nesta quinta-feira (13).\nOs advogados do candidato afirmam que vão buscar uma ordem judicial para restabelecer a filiação dele ao PL. Segundo a advogada e ex-ministra Maria Claudia Bucchianeri, a filiação à revelia é um crime.\nSegundo os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Flávio foi filiado ao Missão na quarta-feira (12), o que automaticamente cancela sua filiação ao PL na mesma data.\nAtualmente, por meio de um sistema da Justiça Eleitoral, a filiação a um partido pode ser feita utilizando somente alguns dados do filiado, como número do título de eleitor, data de nascimento e nome dos pais —dados conhecidos no caso de Flávio.