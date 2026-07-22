O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do PL para à Presidência da República, emitiu duas notas fiscais de R$ 500 mil cada para uma empresa que recebeu R$ 5,9 milhões do Banco Master. As duas notas foram canceladas.\nAmbas foram emitidas em 7 de abril de 2025 por serviços advocatícios prestados para a Copenhagen Assessoria e Consultoria. Uma foi cancelada no mesmo dia e outra dois dias depois, em 9 de abril de 2025.\nAs informações foram divulgadas pelo site Metrópoles e confirmadas pela Folha.\nEm vídeo publicado em suas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse que não prestou serviços para a Copenhagen. "Não aceitei trabalhar para essa empresa Copenhagen que supostamente é utilizada por [Daniel] Vorcaro para fazer pagamento para algumas pessoas. Não foi o meu caso", disse.\nCom eleitorado mais velho, Brasil terá 158,7 milhões aptos a votar em 2026, diz TSE