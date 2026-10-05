Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (4) que irá garantir a liberdade de imprensa no Brasil, caso eleito.\n"Quero acabar com esse mandato do presidente da República [Lula] garantindo a liberdade de imprensa de todos vocês, que foi ameaçada e vai continuar sendo ameaçada caso esse atual governo continue", disse o senador a jornalistas, após votar no Rio de Janeiro.\n"Vou sempre prezar pela liberdade de todos de se manifestarem. Pode criticar o Flávio à vontade. E a única forma de a imprensa continuar criticando um presidente da República é se o próximo presidente for o Flávio Bolsonaro. Caso contrário, o presidente vai indicar quatro ministros da Suprema Corte", afirmou.\nDouglas Ruas e Eduardo Paes disputam o 2º turno para o governo do Rio\nVeja lista de deputados federais eleitos por Goiás