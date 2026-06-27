PL oficializou suas pré-candidaturas em Goiás com a presença de Flávio Bolsonaro. (Guilherme Alves/O Popular)\nO senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), protagonizou neste sábado (27) o evento de lançamento das pré-candidaturas do partido em Goiás, no Tatersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias, em Goiânia. Sem tratar diretamente sobre o cenário local, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro cobrou engajamento da militância de direita nas campanhas estaduais como forma de fortalecer o projeto nacional de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nApesar da expectativa da organização para público de 3 mil apoiadores, o encontro partidário contou com a presença de cerca de 1 mil pessoas, com diversos espaços vazios no salão, principalmente depois dos início dos discursos. O evento marcou a confirmação do senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais, como pré-candidato ao governo estadual, com a advogada e filha do ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende, como vice. A chapa majoritária tem ainda os nomes do deputado federal Gustavo Gayer e do vereador Oséias Varão (ambos do PL) ao Senado, além do delegado Humberto Teófilo (Novo).