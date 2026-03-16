O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) virou o jogo —ao menos nas redes sociais. Desde que foi anunciado pré-candidato à Presidência da República, Flávio passou a crescer mais na internet do que o seu concorrente direto, o presidente Lula (PT) que, em discursos recentes, mostrou ter certa resistência ao mundo digital. Lula já disse repetidas vezes não ter telefone celular e reclama do uso do aparelho, hábito compartilhado pela maioria da população brasileira.\nEspecialistas afirmam que as críticas à dependência digital podem afastar o eleitorado. Em paralelo, a remontada de Flávio no ambiente online reflete o momento em que as pesquisas indicam empate técnico entre o filho 01 de Bolsonaro e o presidente em um eventual segundo turno.\nA pedido da Folha de S.Paulo a consultoria de dados Bites fez um levantamento para comparar, semana a semana, quem teve maior tração nas redes. O período analisado vai de 2022 até 2026 e inclui, além de Flávio e Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que dominava as redes no exercício de seu mandato.