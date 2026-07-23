O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do PL à Presidência da República, recebeu R$ 500 mil de uma empresa ligada a uma consultoria que operou com o Banco Master.\nO valor é referente a uma nota fiscal emitida pelo escritório de advocacia de Flávio em 9 de abril de 2025 sob a rubrica de serviços advocatícios para a Contábil Correa. A firma pertence a Rogério Lourenço Novo, que também é diretor, desde setembro de 2025, da Copenhagen Assessoria e Consultoria.\nA Copenhagen recebeu R$ 57,9 milhões do Master e pertence ao fundo Estonia. Segundo apurou a reportagem, o Estonia pertence ao dono da Ambipar, Tercio Borlenghi Junior, que é investigado em conjunto com Daniel Vorcaro e o Banco Master por manipulação do mercado.\nAlém de ter se tornado diretor da Copenhagen em setembro do ano passado, Rogério Lourenço Novo, dono da Contábil Correa, é conselheiro fiscal da Ambipar, reforçando o vínculo dele com Tércio.