O candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) deve vir a Goiânia nesta terça-feira (6) para receber apoio do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). A informação foi divulgada pelo senador eleito Gustavo Gayer (PL), em vídeo gravado ao lado do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), e do deputado federal eleito Major Vitor Hugo (PL).\n“Amanhã Flávio Bolsonaro estará em Goiânia às 14h30 para receber o apoio do governador Daniel Vilela, do Caiado, de toda a nossa base dos prefeitos aqui em Goiás”, disse Gayer. “Vamos todo mundo se unir. É hora da união pelo Brasil. Não é hora de pensar em partido. O Brasil é nosso, de todos nós. Não importa de qual partido você seja”, afirmou Gayer.\nNa manhã desta segunda-feira (5), Daniel disse ao POPULAR ser a favor do apoio a Flávio no segundo turno da eleição presidencial. O governador fez críticas ao PT e disse que a decisão seria tomada junto com Caiado. Daniel foi reeleito governador de Goiás no domingo (4), com mais de 59% dos votos.