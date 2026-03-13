Equipe de resgate e o Samu socorreram Bolsonaro na Papudinha e o levaram ao hospital DF Star, na região central de Brasília (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)\nO ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado a um hospital de Brasília nesta sexta-feira (13) para atendimento médico. Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu pai, preso na Papudinha por condenação na trama golpista, voltou acordou com calafrios e vômitos.\nA manifestação sobre o estado de saúde do ex-presidente foi feita nas redes sociais do senador, que é pré-candidato à Presidência da República. Ele disse que as informações ainda são preliminares.\nEm nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que o ex-presidente "foi conduzido a um hospital na Asa Sul [bairro de Brasília] para atendimento médico.\nSenador Flávio Bolsonaro (PL) posta nas redes sociais que seu pai foi levado ao hospital (Reprodução/X Flávio Bolsonaro)