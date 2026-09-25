O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) registrou queda nas intenções de voto e passou a figurar, pela primeira vez, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial em Goiás, segundo a última rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, divulgada nesta quinta-feira (24). Depois de liderar o levantamento anterior, de 27 de agosto, Caiado caiu de 32% para 23% das intenções de voto medidas pelo levantamento entre goianos.\nJá Flávio saiu da segunda posição e passou a liderar a disputa no estado, passando de 27% em agosto para 33% agora, enquanto Lula chegou a 27%, depois de registrar 20%. A Quaest, contratada pela TV Anhanguera, realizou 804 entrevistas pessoais domiciliares com eleitores de Goiás, em 38 municípios, entre 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com os números GO-01667/2026 e BR-03864/2026.