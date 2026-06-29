O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), protagonizou o evento de lançamento das pré-candidaturas do partido em Goiás, no Tattersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias, em Goiânia. O parlamentar não concedeu qualquer entrevista e usou o discurso durante o evento para cobrar engajamento da militância nos pleitos locais, com o objetivo de fortalecer o projeto nacional de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nO filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ignorou a crise interna com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e não fez qualquer referência ao tema na fala realizada no encontro político. Na sexta-feira, Flávio tratou o desentendimento como “página virada”, em rápida declaração na saída de Goiânia para a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. O parlamentar não citou diretamente o nome de Michelle, mas disse que esteve com o pai e que “estava tudo bem”.