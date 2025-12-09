O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou, nesta terça-feira (9), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-mandatário está preso desde 22 de novembro.\nAo sair do local, Flávio reafirmou que sua candidatura ao Palácio do Planalto "não tem preço" e que procurará líderes do centrão para costurar apoio a seu nome.\nEle se reuniu na noite de segunda (8) com os presidentes do PP, Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, Antonio Rueda.\n"Pedi apoio para eles desde o primeiro momento e obviamente eles vão conversar com as bases deles, fazer as análises", declarou o senador.\nEste é o primeiro encontro de Bolsonaro com seu filho mais velho desde o anúncio de sua pré-candidatura à Presidência —o ex-presidente está inelegível. O parlamentar chegou ao local por volta de 8h50.