Após críticas em razão dos áudios vazados no caso Dark Horse, os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo-MG) se reencontraram, pela primeira vez, nesta terça-feira (2), e pactuaram uma parceria contra a tentativa de reeleição do presidente Lula (PT).\nOs três visitaram a feira de agronegócios Megaleite, em Belo Horizonte. Ao brindarem com um copo de leite, Flávio e Zema pactuaram uma parceria no pleito deste ano diante da tentativa de reeleição do presidente Lula (PT). “Vamos tirar o PT do governo, vamos estar juntos”, disse Flávio para Zema, após o brinde.\nO ex-governador de Minas foi um dos primeiros presidenciáveis a criticar o bolsonarista por ter pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Zema chegou a classificar a atitude de Flávio como “imperdoável” e “um tapa na cara dos brasileiros de bem”.