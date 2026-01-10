As vereadoras Rose Cruvinel (UB) e Kátia Maria (PT) destinaram o maior volume de recursos de emendas impositivas no Orçamento do município de Goiânia de 2026 a órgãos públicos, com R$ 3,92 milhões e R$ 3,35 milhões, respectivamente. Ambas priorizaram unidades de saúde e educação.\nDos 37 vereadores da capital, 13 preferiram entregar toda a cota de R$ 5 milhões a entidades privadas e não destinaram nada ao Poder Público: Anselmo Pereira (MDB); Denício Trindade (UB); Henrique Alves (MDB); Igor Franco (MDB); Isaías Ribeiro (Republicanos); Juarez Lopes (PDT); Léia Klebia (Podemos); Leo José (SD); Luan Alves (MDB); Lucas Vergílio (MDB); Pedro Azulão Jr. (MDB); Ronilson Reis (SD); e Welton Lemos (SD).\nRose diz que os postos de saúde, escolas e creches dos bairros que representa “estão caóticos” e que acredita em agilidade da atual gestão na aplicação dos recursos. “Eu quis fazer essa experiência porque é importante cobrar, mas também colaborar com recursos. Quero os postos de saúde, as creches, os CRAS, atendendo melhor a população. Dizem que há mais burocracia, mas vou vencê-la. E temos um novo governo, de Sandro Mabel, que tem sensibilidade com essa parte humanitária”, diz.