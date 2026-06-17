O governador e pré-candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) avaliou como “positivas” as manifestações de apoio por setores políticos aos principais interessados na candidatura a vice na chapa governista. O emedebista voltou a adiar a decisão para o período das convenções, quando questionado pelo POPULAR sobre a troca de farpas entre representantes do setor produtivo, com preferência pelo ex-deputado federal José Mário Schreiner, e do setor evangélico, que defendem o ex-senador Luiz Carlos do Carmo, ambos do PSD.\nDaniel afirmou que as movimentações de cada pretendente contribuem para a construção do projeto e que a “força política” será um critério decisivo. “É uma discussão positiva. E, no momento certo, nós vamos levar em consideração todos os apoios. Isso, sem dúvida nenhuma, é o critério para que a gente possa fazer essas escolhas: a força política daqueles que são pretendentes”, afirmou.