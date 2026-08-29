Em ritmo de campanha eleitoral e encerrando uma semana de périplo pelo interior de Goiás, o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), candidato ao Palácio das Esmeraldas, se queixa do cansaço físico. A sala de reuniões do diretório estadual do PT, no Setor Sul, em Goiânia - onde é feita a entrevista -, tem uma mesa central, algumas cadeiras e um quadro com a estrela do partido, cujo vermelho se sobressai em meio ao brancor das paredes.\nFim da tarde de 27 de agosto de 2026. Uma colaboradora chama atenção para o calor, liga o ar-condicionado e, em seguida, reclamando do odor da sala, borrifa um aromatizador de ambiente. Luis Cesar, um dos fundadores do PT na capital nos anos 1980, senta-se à ponta da mesa no lugar tradicionalmente ocupado pelo presidente estadual do partido (atualmente, a deputada federal Adriana Accorsi) em reuniões deliberativas da executiva.