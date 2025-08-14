Um dia depois da criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar os contratos e serviços prestados pelo Consórcio Limpa Gyn, que impôs a primeira grande derrota do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara de Goiânia, o líder de Governo, Igor Franco (MDB), defendeu sua permanência no cargo e minimizou a possibilidade de as investigações afetarem a atual administração. “Nós somos aqui base, eu sou líder de governo, a gente quer as melhores soluções para Goiânia. Eu entendo, sim, que o prefeito tenha uma preocupação de poder, de certa forma, afetar a gestão, mas não é o interesse da CEI”, afirmou.\nAo rebater as declarações de Mabel ao POPULAR, Franco negou que a criação do colegiado tenha como objetivo pressionar o mandatário por mais espaços e indicação de cargos na Prefeitura. “Não, isso aí não existe, isso aí não acontece. Hoje nós temos a base já atendida, o que o prefeito acordou com todos já está contemplado. Já está resolvida essa situação. Existe paralelo a isso uma situação fática, que é a limpeza de Goiânia, que infelizmente ainda não está conforme precisa estar, e nós vamos trabalhar para que fique da melhor forma possível e vamos fazer isso acontecer”, disse Franco em entrevista coletiva durante a sessão ordinária desta quarta-feira (13).