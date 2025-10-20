Sob nova direção estadual há pouco mais de um mês, o Partido dos Trabalhadores retomou reuniões com siglas aliadas em busca de definir, ainda neste ano, os nomes que disputarão as eleições majoritárias e proporcionais no próximo ano. As legendas, no entanto, mantêm indefinição sobre indicações ao governo, vice e para as duas vagas ao Senado, já que as principais lideranças se posicionam, por enquanto, para disputa à Câmara dos Deputados.\nA procura por nomes para encabeçar o projeto no próximo ano foi alvo de debates internos realizados com as direções dos partidos que compuseram, em 2024, a coligação em torno da candidatura da deputada federal e atual presidente regional do PT, Adriana Accorsi, à Prefeitura de Goiânia.\nEntre os principais quadros do PT, os deputados federais Adriana Accorsi e Rubens Otoni focam em projetos de reeleição e o ex-reitor da UFG e vereador por Goiânia, Edward Madureira, trabalha com o único objetivo de buscar mandato de deputado federal. Já a bancada de deputados estaduais, composta por Bia de Lima, Mauro Rubem e Antônio Gomide, busca a recondução à Assembleia.