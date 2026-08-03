Os partidos da frente de esquerda em Goiás adiaram a definição dos nomes que disputarão as duas vagas ao Senado nas eleições de outubro e aprovaram apenas as candidaturas do ex-deputado estadual, Luis Cesar Bueno (PT), ao governo estadual, com o advogado Carlos Mundim (PDT) na vice. A oficialização ocorreu no sábado (01), em convenção conjunta. A consolidação do bloco ainda depende do afunilamento entre as pré-candidaturas ao Senado da ex-deputada estadual Isaura Lemos (PSB) e do ex-deputado federal Aldo Arantes (PCdoB).\nDe acordo com a presidente estadual do PT, deputada federal Adriana Accorsi, a decisão sobre os dois nomes restantes da chapa majoritária será tomada em avaliação das direções nacionais dos partidos, até a próxima terça-feira (04), véspera do prazo final para as convenções. O registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral deve ser realizado até o dia 15 de agosto.