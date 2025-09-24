A unidade do Frigorífico Goiás, localizada na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Setor Sul, em Goiânia, exibiu, nesta terça-feira (23), um cartaz com a frase “Petista aqui não e bem vindo (sic)”. A expressão estava na parte de baixo de um anúncio que apresentava um dos produtos do estabelecimento, divulgado como em promoção. O cartaz também tinha a logo da empresa.\nDe acordo com o Procon Goiânia e especialista consultado pelo POPULAR, a conduta é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em nota, o órgão municipal apontou que o artigo 39 do CDC proíbe ao fornecedor “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e conformidade dos usos e costumes”.\nO Procon Goiânia também apontou que o mesmo artigo veda “recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento (...)”. “Portanto, a placa colocada pelo Frigorífico Goiás, ao restringir o atendimento com base em opção político-partidária, representa prática abusiva e discriminatória”, informou.